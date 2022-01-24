У яких випадках підприємці чи особи, які провадять незалежну професійну діяльність, не сплачують за себе єдиний внесок

Відповідно до пунктів 4 та 5 частини першої статті 4 Закону України від 8 липня 2010 року за номером 2464-VІ «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» із змінами та доповненнями платниками єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (ЄВ) є фізичні особи-підприємці, в тому числі ті, які обрали спрощену систему оподаткування, та особи, які провадять незалежну професійну діяльність, а саме наукову, літературну, артистичну, художню, освітню або викладацьку, а також медичну, юридичну практику, в тому числі адвокатську, нотаріальну діяльність, або особи, які провадять релігійну (місіонерську) діяльність, іншу подібну діяльність та отримують дохід від цієї діяльності. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Законом України від 13 травня 2020 року за номером 592-IX «Про внесення змін до Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» щодо усунення дискримінації за колом платників», який набрав чинності 1 січня 2021 року, внесені зміни до Закону за номером 2464, зокрема, статтю 4 Закону за номером 2464 доповнено частиною шостою.

Так, згідно з частиною шостою статті 4 Закону за номером 2464 особи, зазначені у пунктах 4 і 5 частини першої статті 4 Закону за номером 2464, які мають основне місце роботи, звільняються від сплати за себе ЄВ за місяці звітного періоду, за які роботодавцем було сплачено страховий внесок за таких осіб у розмірі не менше мінімального страхового внеску.

Такі особи можуть бути платниками ЄВ за умови самостійного визначення за місяці звітного періоду, за які роботодавцем було сплачено страховий внесок за таких осіб у розмірі менше мінімального страхового внеску, бази нарахування, але не більше максимальної величини бази нарахування ЄВ, встановленої Законом за номером 2464. При цьому сума ЄВ не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області