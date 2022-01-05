Ведення обліку товарних запасів фізичною особою-підприємцем

Повідомлення головного управління ДПС у Тернопільській області. Суб’єкти господарювання, які здійснюють розрахункові операції в готівковій та/або в безготівковій формі (із застосуванням електронних платіжних засобів, платіжних чеків, жетонів тощо) при продажу товарів (наданні послуг) у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, а також операції з приймання готівки для подальшого її переказу, зобов’язані:

— вести в порядку, встановленому законодавством, облік товарних запасів;

— здійснювати продаж лише тих товарів (послуг), що відображені в такому обліку.

Така норма визначена пунктом 12 статті 3 Закону України від 6 липня 1995 року за номером 265/95-ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг».

Порядок ведення обліку товарних запасів для підприємців, у тому числі платників єдиного податку, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 3 вересня. 2021 року за номером 496 та поширюється на фізичних осіб-підприємців, у тому числі платників єдиного податку, які відповідно до згаданого Закону зобов’язані вести облік товарних запасів та здійснювати продаж лише тих товарів, що відображені в такому обліку, та осіб, які фактично здійснюють продаж товарів (надання послуг) та/або розрахункові операції в місці продажу (господарському об’єкті) такого ФОП.

Форма ведення обліку товарних запасів визначена згаданим додатком до порядку за номером 496.

Пунктом 1 розділу II порядку встановлено, що облік товарних запасів здійснюється ФОП шляхом постійного внесення до форми обліку інформації про надходження та вибуття товарів на підставі первинних документів, які є невід’ємною частиною такого обліку.

Форма обліку ведеться за вибором ФОП у паперовій або в електронній формі та має містити зазначені в довільному порядку дані ФОП: прізвище, ім’я та по батькові (за наявності), реєстраційний номер облікової картки ФОП, податкова адреса, назва та адреса місця продажу (господарського об’єкта) або місця зберігання, в межах якого ведеться облік. Для паперової форми обліку зазначені дані мають міститися на титульному аркуші (пункт 2 розділу II порядку).

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області