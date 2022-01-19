Відповідальність за порушення вимог застосування РРО чи ПРРО

За порушення вимог щодо застосування РРО та/або ПРРО існує відповідальність. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Оскільки продаж товару без застосування реєстратора розрахункових операцій та/або програмного РРО не є триваючим порушенням і невидача касового чеку під час кожного продажу товару визнається окремим порушенням, то наступне незастосування РРО та/або ПРРО чи невидача чеку при продажу товару буде вважатися повторним порушенням.

Отже, у разі виявлення під час перевірки суб’єкта господарювання підтверджених належним чином фактів неодноразового порушення вимог щодо застосування РРО та/або ПРРО, до суб’єкта господарювання застосовуються фінансові санкції у розмірі 100 відсотків вартості проданих з порушеннями товарів (робіт, послуг). За кожне наступне вчинене порушення — у розмірі 150 відсотків вартості проданих з порушеннями товарів (робіт, послуг).

Детальніше із зазначеною інформацією можна ознайомитися в розділі 109.18 загальнодоступного інформаційно-довідкового ресурсу, який розміщено за посиланням: https://zir.tax.gov.ua/.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області