Вік — не перешкода

У Тернополі для пенсіонерок організували катання на сноутюбах (надувних санках). Захід, до якого долучилися 15 людей, провів міський територіальний центр соціального обслуговування населення. Перед спуском учасникам провели інструктаж.

Кларі Григорьєві 83 роки. Вона спустилася з гірки на сноутюбі п’ять разів. Каже, що зовсім не втомилася, бо має належну фізичну підготовку.

— Я займаюся і скандинавською ходьбою, зарядку роблю щодня, — розповідає Клара Григорьєва. — Кататися на сноутюбі зовсім не складно. Щороку беру участь у таких заходах. Своїм одноліткам скажу: не сидіть удома, виходьте надвір, на свіже повітря і побачите, яке здоров’я будете мати.

65-річна Ольга Заблоцька на сноутюбі покаталася вперше.

— Пригадалися дитячі роки, зокрема те, як я брала великі сани і каталася, — каже пані Ольга. — Враження від зимових розваг, які зараз для нас організували, словами не передати. Емоції зашкалюють.

Як розповіла заступник завідувачки відділення денного перебування територіального центру соціального обслуговування населення Лілія Кульчицька, катання на сноутюбах для пенсіонерів Терцентр організував удруге. За її словами, у відділенні денного перебування є півтори тисячі осіб. Для пенсіонерів щодня проводять майстер-класи та заходи різного спрямування.

Тамта ҐУҐУШВІЛІ.