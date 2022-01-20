Внесок для потреб армії

Торік на потреби українського війська жителі Тернопільщини перерахували 387,5 мільйона гривень військового збору. Порівняно з січнем-груднем 2020 року приріст збору склав 22 відсотки, що на 70,9 мільйона гривень більше.

Лише торік у грудні наші краяни сплатили 47,8 мільйона гривень військового збору — плюс 2,7 мільйона гривень до очікуваних та 9,1 мільйона до грудня 2020 року.

За словами виконувача обов’язків начальника головного управління ДПС у Тернопільській області Сергія Бабія, кожен житель Тернопільського краю, хто отримує офіційну зарплату чи декларує доходи, може впевнено стверджувати, що фінансово підтримує національне військо. «Адже з легальних статків сплачується військовий збір, який надходить до загального фонду держбюджету, а тоді — на підтримку армії. До того ж закон передбачає, що з доходів фізичних осіб обов’язково справляється цей платіж», — повідомив посадовець.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області