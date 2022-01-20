Як отримати фіскальний чек за оплачені через ПРРО товари чи послуги

Головне управління ДПС у Тернопільській області повідомляє, що розрахунковий документ може бути створений в паперовій та/або електронній формі (у тому числі, але не виключно, з відтворюванням на дисплеї пристрою, на якому встановлений програмний реєстратор розрахункових операцій QR-коду, який дозволяє особі здійснювати його зчитування та ідентифікацію з розрахунковим документом за структурою даних, що в ньому міститься, та/або надсиланням електронного розрахункового документа на наданий такою особою абонентський номер або адресу електронної пошти). Такі вимоги Закон України від 20 вересня 2019 року за номером 128-IX «Про внесення змін до Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» та інших законів України щодо детінізації розрахунків в сфері торгівлі і послуг»).

Податківці також звернули увагу, що з 1 січня 2022 року перелік суб’єктів господарювання, які повинні застосовувати РРО та/або програмні РРО, значно розширився.

Відтепер застосування РРО та/або програмних РРО стало обов’язковим для платників єдиного податку другої-четвертої груп незалежно від обсягу доходу за умови здійснення ними розрахункових операцій.

Водночас, відповідно до законодавчих вимог, РРО або програмні РРО не застосовують платники єдиного податку першої групи.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області