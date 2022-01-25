Якщо виникла помилка при доступі до носія ключової інформації

Інформація головного управління ДПС у Тернопільській області. Повідомлення «Виникла помилка при доступі до носія ключової інформації» має декілька причин:

1. невірно вказано пароль до носія ключової інформації;

2. невірно обрано носій ключової інформації;

3. перевищено число спроб введення невірного паролю.

Для усунення цієї помилки необхідно:

— перевірити правильність введення паролю, а саме: регістр вводу паролю, мову клавіатури тощо (створений пароль може містити особливі символи);

— перевірити чи вірно обрано носій ключової інформації, наприклад, файловий (USB-flash, CD(DVD)-R(RW) тощо), захищений (Алмаз-1К, Кристал-1, Гряда-301, ID-картка тощо), SIM-карта;

— спробувати зчитати особистий ключ електронного підпису в іншому програмному забезпеченні або на офіційному інформаційному ресурсі Кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг ІДД ДПС (Надавач) у розділі «Підпис даних».

Якщо жодна з рекомендацій не допомогла вирішити проблему, податківці пропонують звернутися:

до служби технічної підтримки програмного забезпечення, при вході до якого виникає ця помилка;

до представництва Надавача, в якому були отримані кваліфіковані сертифікати, подати заяву на скасування кваліфікованого сертифіката, згенерувати новий особистий ключ та отримати відповідні йому кваліфіковані сертифікати.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області