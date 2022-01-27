Закрийте робочу зміну на одному пристрої та відкрийте на іншому

Які дії касира, якщо при здійсненні входу ПРРО відмовляє у вході та повідомляє про відкриту зміну на іншому ПРРО, якщо програмне забезпечення одночасно встановлено на два окремі пристрої? Про це поцікавилися в головному управлінні ДПС у Тернопільській області платники податків.

Програмне забезпечення «Програмний реєстратор розрахункових операцій» (ПЗ ПРРО) може бути встановлено на будь-яку кількість пристроїв, але одночасно використовувати один програмний реєстратор розрахункових операцій (ПРРО) можна тільки на одному пристрої і тільки одним касиром.

ПЗ ПРРО може відмовляти у вході у випадку спроби касиром увійти на ПРРО при наявній відкритій робочій зміні на іншому ПРРО, при цьому він отримує повідомлення про наявність відкритої робочої зміни на іншому ПРРО.

Якщо ПЗ ПРРО одночасно встановлено на два окремі пристрої, для яких зареєстровано одного касира, та при здійсненні входу ПРРО відмовляє у вході і повідомляє про відкриту зміну на іншому ПРРО, то касиру необхідно закрити робочу зміну на одному пристрої та відкрити робочу зміну на іншому.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області