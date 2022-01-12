Збільшення ставок екологічного податку

Законом України від 30 листопада 2021 року за номером 1914-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень» внесено зміни, зокрема, до статей 243, 245—248 ПКУ, відповідно до яких з першого січня 2022 року збільшено ставки екологічного податку. Про це проінформували в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

При цьому пунктом 37 підрозділу 5 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ встановлено, що за податковими зобов’язаннями з екологічного податку, що виникли:

— з 1 січня 2022 року до 31 грудня 2022 року включно ставки податку становлять 30 відсотків ставок, передбачених пунктами 245.1 і 245.2 статті 245 ПКУ;

— з 1 січня 2023 року до 31 грудня 2023 року включно ставки податку становлять 60 відсотків ставок, передбачених пунктами 245.1 і 245.2 статті 245 ПКУ;

— з 1 січня 2024 року до 31 грудня 2024 року включно ставки податку становлять 90 відсотків ставок, передбачених пунктами 245.1 і 245.2 статті 245 ПКУ;

— з 1 січня 2025 року ставки податку становлять 100 відсотків ставок, передбачених пунктами 245.1 і 245.2 статті 245 ПКУ.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області