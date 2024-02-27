Сплата екологічного податку на Тернопільщині у січні

Упродовж першого місяця цього року суб’єкти господарювання Тернопільщини, які здійснюють викиди забруднюючих речовин, перерахували до бюджетів один мільйон 833 тисячі гривень екологічного податку. Порівняно з січнем 2023 року надходження зросли на 601,6 тисячі гривень.

Із загальної суми до спеціального фонду місцевих бюджетів спрямовано один мільйон 182,7 тисячі гривень.

Податківці нагадали, що екологічний податок — це загальнодержавний обов’язковий платіж, який справляється з фактичних обсягів викидів у атмосферне повітря, скидів у водні об’єкти забруднюючих речовин, розміщення відходів, фактичного обсягу радіоактивних відходів, що тимчасово зберігаються їх виробниками, фактичного обсягу утворених радіоактивних відходів та з фактичного обсягу радіоактивних відходів, накопичених до першого квітня 2009 року.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області