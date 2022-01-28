Звернулися за призначенням житлової субсидії?

Як ДПС надає інформацію з ДРФО на запит органу соціального захисту населення про доходи фізичних осіб, які звернулися за призначенням житлових субсидій? Про це запитали платники податків у головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Надання Державною податковою службою України (ДПС) інформації з Державного реєстру фізичних осіб — платників податків на запит органу соціального захисту населення про доходи фізичних осіб, які звернулися за призначенням житлових субсидій, здійснюється відповідно до наказу Міністерства соціальної політики України та Міністерства фінансів України від 20 квітня 2015 року за номером 431/447.

При цьому взаємодія між органами соціального захисту населення та ДПС здійснюється на центральному рівні засобами системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів із використанням інформаційних систем Міністерства соціальної політики України та ДПС.

Органи соціального захисту населення формують запит та подають його до ДПС при виникненні потреби.

ДПС надає відповіді на запити органу соціального захисту населення, що надіслав запит, у п’ятиденний строк із дня отримання такого запиту

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області