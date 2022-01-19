Звільнення від подання податкової декларації

Інформація головного управління ДПС у Тернопільській області. Згідно з пунктом 179.4 статті 179 Податкового кодексу України (ПКУ) платники податку звільняються від обов’язку подання податкової декларації про майновий стан і доходи в таких випадках:

а) незалежно від виду та суми отриманих доходів платниками податку, які:

— є малолітніми/неповнолітніми або недієздатними особами і при цьому перебувають на повному утриманні інших осіб (у тому числі батьків) та/або держави станом на кінець звітного податкового року;

— перебувають під арештом або є затриманими чи засудженими до позбавлення волі, перебувають у полоні або ув’язненні на території інших держав станом на кінець граничного строку подання декларації;

— перебувають у розшуку станом на кінець звітного податкового року;

— перебувають на строковій військовій службі станом на кінець звітного податкового року;

б) в інших випадках, визначених розділом IV ПКУ.

Відповідно до пункту 179.1 статті 179 ПКУ платник податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) зобов’язаний подавати річну податкову декларацію про майновий стан і доходи.

Обов’язок платника податку щодо подання податкової декларації вважається виконаним і декларація не подається (пункт 179.2 статті 179 ПКУ), якщо такий платник податку отримував доходи:

— від податкових агентів, які згідно з розділом IV ПКУ не включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу;

— виключно від податкових агентів незалежно від виду та розміру нарахованого (виплаченого, наданого) доходу, крім випадків, прямо передбачених розділом IV ПКУ;

— від операцій продажу (обміну) майна, дарування, дохід від яких відповідно до розділу IV ПКУ не оподатковується, оподатковується за нульовою ставкою та/або з яких при нотаріальному посвідченні договорів, за якими був сплачений податок відповідно до розділу IV ПКУ;

у вигляді об’єктів спадщини, які відповідно до розділу IV ПКУ оподатковуються за нульовою ставкою податку та/або з яких сплачено податок відповідно до пункту 174.3 статті 174 ПКУ.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області