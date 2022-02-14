Через порушення підприємців позбавили ліцензій

Упродовж січня цього року фахівці головного управління ДПС у Тернопільській області провели 19 перевірок суб’єктів господарювання, які здійснюють роздрібну торгівлю алкогольними напоями, тютюновими виробами та пальним. Результат — застосовано фінансових санкцій на суму 157,6 тисячі гривень.

Під час перевірок встановлено 21 порушення норм Законів України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» та «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг». Так, у п’ятьох випадках торгували вроздріб тютюновими виробами з полиць самообслуговування. Стільки ж зафіксували фактів реалізації підакцизної продукції без зазначення коду товарної продукції згідно з УКТЗЕД. Ще у трьох випадках торгували алкогольними напоями за цінами, нижчими від встановлених мінімальних оптово-відпускних або роздрібних цін. Податківці виявили також по два порушення, коли було здійснено продаж алкоголю та тютюнових виробів неповнолітнім тощо.

Із початку року анульовано 115 ліцензій: 64 — на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями та 51 — на право здійснення роздрібної торгівлі тютюновими виробними.

Загалом суб’єкти підприємництва нашого краю здійснюють діяльність, використовуючи 4593 ліцензії, з них 2476 ліцензій на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями та 2117 — на право здійснення роздрібної торгівлі тютюновими виробами.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області