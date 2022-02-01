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Коефіцієнт рентабельності гірничого підприємства за четвертий квартал 2021 року

01.02.202201.02.2022Автор Богдан Дікальчук
Коефіцієнт рентабельності гірничого підприємства за четвертий квартал 2021 року

Відповідно до пункту 252.16 статті 252 Податкового кодексу України (ПКУ) (у редакції, що діяла до 1 січня 2022 року) розрахункова вартість товарної продукції гірничого підприємства визначається за сумою витрат, обчислених згідно з пунктами 252.11—252.15 статті 252 ПКУ, та коефіцієнта рентабельності гірничого підприємства, що визначений у протоколах Державної комісії України по запасах корисних копалин. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

У випадку порушення гірничими підприємствами строку регулярної повторної геолого-економічної оцінки запасів корисних копалин ділянки надр передбачено застосування коефіцієнта рентабельності гірничого підприємства, що дорівнює трикратному розміру облікової ставки Національного банку України (облікова ставка).

У ІV кварталі 2021 року діяли дві облікові ставки: 8,5 відсотка та 9,0 відсотка, затверджені рішеннями Правління Національного банку України від 9 вересня 2021 року за номером 461-рш, від 21 жовтня 2021 року за номером 517-рш, від 9 грудня 2021 року за номером 608-рш.

Тривалість дії облікової ставки: 8,5 відсотка — 70 днів (01.10.2021—09.12.2021 року); 9,0 відсотка – 22 дні (10.12.2021—31.12.2021 року).

Для обчислення податкових зобов’язань з рентної плати необхідно обчислити розмір середньозваженої облікової ставки за ІV квартал 2021 року, який відповідає 8,6 відсотка ((8,5 відс. х 70 днів + 9,0 відс. х 22 дні)/92).

Таким чином, платники рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин, які порушили строк регулярної геолого-економічної оцінки запасів корисних копалин у межах ділянок надр, на які їм надано спеціальні дозволи на користування надрами, обчислюють податкові зобов’язання з рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин за ІV квартал 2021 року із застосуванням коефіцієнта рентабельності гірничого підприємства у розмірі 25,8 відсотка — трикратному розмірі середньозваженої облікової ставки.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області