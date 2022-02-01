Коефіцієнт рентабельності гірничого підприємства за четвертий квартал 2021 року

Відповідно до пункту 252.16 статті 252 Податкового кодексу України (ПКУ) (у редакції, що діяла до 1 січня 2022 року) розрахункова вартість товарної продукції гірничого підприємства визначається за сумою витрат, обчислених згідно з пунктами 252.11—252.15 статті 252 ПКУ, та коефіцієнта рентабельності гірничого підприємства, що визначений у протоколах Державної комісії України по запасах корисних копалин. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

У випадку порушення гірничими підприємствами строку регулярної повторної геолого-економічної оцінки запасів корисних копалин ділянки надр передбачено застосування коефіцієнта рентабельності гірничого підприємства, що дорівнює трикратному розміру облікової ставки Національного банку України (облікова ставка).

У ІV кварталі 2021 року діяли дві облікові ставки: 8,5 відсотка та 9,0 відсотка, затверджені рішеннями Правління Національного банку України від 9 вересня 2021 року за номером 461-рш, від 21 жовтня 2021 року за номером 517-рш, від 9 грудня 2021 року за номером 608-рш.

Тривалість дії облікової ставки: 8,5 відсотка — 70 днів (01.10.2021—09.12.2021 року); 9,0 відсотка – 22 дні (10.12.2021—31.12.2021 року).

Для обчислення податкових зобов’язань з рентної плати необхідно обчислити розмір середньозваженої облікової ставки за ІV квартал 2021 року, який відповідає 8,6 відсотка ((8,5 відс. х 70 днів + 9,0 відс. х 22 дні)/92).

Таким чином, платники рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин, які порушили строк регулярної геолого-економічної оцінки запасів корисних копалин у межах ділянок надр, на які їм надано спеціальні дозволи на користування надрами, обчислюють податкові зобов’язання з рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин за ІV квартал 2021 року із застосуванням коефіцієнта рентабельності гірничого підприємства у розмірі 25,8 відсотка — трикратному розмірі середньозваженої облікової ставки.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області