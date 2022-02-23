Михайло МАНАСТИРСЬКИЙ: «Не забувайте про погашення податкового боргу, а також заборгованості з єдиного внеску»

Нещодавно в головному управлінні ДПС у Тернопільській області відбулася традиційна гаряча лінія. Начальник управління по роботі з податковим боргом Михайло МАНАСТИРСЬКИЙ відповів на запитання всіх охочих стосовно боргів фізичних осіб:

— Чи правда, що через борг підприємцю можуть заборонити виїзд за кордон?

— При непогашенні узгодженого боргу з єдиного внеску податкові органи надсилають вимоги про сплату. Боржникам — приватним підприємцям варто пам’ятати про те, що одним із джерел погашення боргів перед державою є особисте майно приватного підприємця. Також відповідно до статті 6 Закону України «Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України» до боржників-підприємців та посадових осіб підприємств боржників вживають заходи щодо тимчасових обмежень у праві виїзду за кордон.

— Роботодавець не сплачував єдиний соціальний внесок. Як уникнути проблем з нарахуванням пенсії?

— Відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» громадяни мають право на отримання пенсій за наявності необхідного страхового стажу. Стаж обчислюють за даними персоніфікованого обліку відомостей про застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування. Періоди, за які в реєстрі відсутні дані про сплату єдиного внеску, не враховують, наймані працівники — застраховані особи втрачають страховий стаж для призначення пенсії, і, відповідно, не враховується заробітна плата за ці періоди.

Окрім того, якщо роботодавець має заборгованість зі сплати єдиного соціального внеску, сплачені ним поточні суми внеску зараховують у рахунок погашення боргу у порядку календарної черговості його виникнення. Тож відновлення прав особи на отримання пенсії та виплат у повному обсязі відбудеться після погашення роботодавцем заборгованості з єдиного внеску.

— Як податкова інформує про борги з єдиного соціального внеску?

— До платників, які не виконали визначені Законом України про єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування обов’язки щодо нарахування, обчислення та сплати єдиного внеску, застосовують заходи впливу та стягнення. При виявленні платником своєчасно не нарахованих сум єдиного соціального внеску, такі платники мають можливість самостійно обчислити ці внески, відобразити їх у звітності та сплатити.

Сума єдиного соціального внеску, своєчасно не нарахована та/або не сплачена в строки, обчислена податковими органами, є недоїмкою. Суму недоїмки стягують з нарахуванням пені та застосуванням штрафів. Вимогу про сплату боргу (недоїмки) формують на підставі даних інформаційно-телекомунікаційних систем ДПС на суму боргу, що перевищує десять гривень. А сформована вимога про сплату боргу надсилається платнику єдиного внеску у паперовій формі.

— Хто відповідає за правильність заповнення реквізитів у платіжних документах?

— Платник податку. Зокрема, при заповненні документів на переказ з метою сплати недоїмки з єдиного соціального внеску необхідно зазначити службовий код, код виду сплати, податковий номер платника податків та інформацію про призначення платежу.

При сплаті недоїмки з єдиного внеску необхідно зазначити відповідний код виду сплати: 140 — Сплата коштів у рахунок погашення податкового боргу/заборгованості з єдиного соціального внеску.

— Чи можуть списати заборгованість зі сплати єдиного соціального внеску?

— Списанню вона не підлягає, крім випадків:

— повної ліквідації юридичної особи — платника єдиного внеску, коли борги (недоїмка) зі сплати єдиного внеску залишилися непогашеними у зв’язку з недостатністю майна такого платника або майна засновників чи учасників, якщо вони несуть повну чи додаткову відповідальність за зобов’язаннями платника;

— смерті фізичної особи, оголошення померлою, визнання її у судовому порядку безвісно відсутньою або недієздатною за умови відсутності осіб, які відповідно до Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (із подальшими змінами та доповненнями) несуть зобов’язання зі сплати єдиного внеску, та цей факт засвідчений відділом державної реєстрації актів цивільного стану чи судовим рішенням.

— Про борги можна дізнатися онлайн?

— Уже сьогодні платники податків можуть отримати інформацію про наявність або відсутність у них боргу, використавши електронний кабінет, зайти до якого можна за адресою: http://cabinet.tax.gov.ua, а також через офіційний вебпортал ДПС. Приватна частина електронного кабінету через режим «Стан розрахунків з бюджетом» відображає зведену інформацію станом на момент звернення, що містить таку інформацію по кожному виду платежу: орган ДПС, назва податку (платежу), платіж (код), МФО банку, бюджетний рахунок та по кожному виду податку (платежу) на поточну дату, нараховано/зменшено, сплачено до бюджету, пеня, недоїмка, переплата, залишок несплаченої пені. Суми заборгованості перед бюджетом позначені червоним кольором.

Вхід до приватної частини електронного кабінету здійснюється після проходження електронної ідентифікації онлайн з використанням кваліфікованого електронного підпису, отриманого у будь-якого Кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг або через Інтегровану систему електронної ідентифікації — id.gov.ua (MobileID та BankID).

— Це правда, що про податковий борг фізичної особи інформація стане доступною?

— Справді, до статей 12 і 35 Податкового кодексу України внесено зміни, відповідно до яких із першого січня 2022 року інформація про фізичних осіб, які мають податковий борг, надається органам місцевого самоврядування. Для проведення роботи з такими боржниками і забезпечення погашення податкового боргу. Також щомісячно на вебпорталі ДПС буде оприлюднюватися ця інформація у формі відкритих даних. Із зазначенням дати народження, прізвища, ім’я, по батькові фізичної особи. Тобто, відтепер, інформація про наявність у фізичної особи податкового боргу не належить до інформації з обмеженим доступом.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області