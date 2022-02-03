На соціальні гарантії

У січні цього року платники податків Тернопільської області спрямували на соціальний захист 373,9 мільйона гривень єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Це на 17 відсотків або на 54,4 мільйона більше, ніж за аналогічний торішній період.

Варто зазначити, що така позитивна динаміка свідчить про успішність заходів податкової служби щодо детінізації економіки та зайнятості населення, а також усвідомлення необхідності доброчесної сплати збору страхувальниками.

Як відомо, єдиний внесок засобами програмного забезпечення автоматично розподіляється Державною казначейською службою України за видами загальнообов’язкового державного соціального страхування відповідно до визначених пропорцій та перераховується за призначенням — на рахунки, відкриті в Державній казначейській службі на ім’я фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування і пенсійного страхування.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області