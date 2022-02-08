Обов’язкові документи одночасно з поданням декларації

Відповідно до пункту 6 підрозділу 9 прим.4 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України (ПКУ) декларант, який має намір скористатися одноразовим (спеціальним) добровільним декларуванням щодо належних йому активів фізичної особи, протягом визначеного підрозділом 9 прим.4 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ періоду одноразового (спеціального) добровільного декларування має право добровільно подати до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, одноразову (спеціальну) добровільну декларацію в порядку та за формою, встановленими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Перелік об’єктів одноразового (спеціального) добровільного декларування визначено пунктом 4 підрозділу 9 прим.4 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ.

При цьому визначення бази для нарахування збору з одноразового (спеціального) добровільного декларування передбачено пунктом 7 підрозділу 9 прим.4 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ.

Разом із тим, для об’єктів декларування, визначених підпунктом «а» пункту 4 підрозділу 9 прим.4 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ декларант зобов’язаний документально підтвердити грошову вартість таких об’єктів для нарахування збору з одноразового (спеціального) добровільного декларування шляхом додання до декларації засвідчених належним чином копій документів, що підтверджують вартість об’єктів декларування.

Крім того, для об’єктів декларування, визначених підпунктами «б»—«е» пункту 4 підрозділу 9 прим.4 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ, декларант зобов’язаний документально підтвердити вартість об’єктів декларування шляхом додання до декларації засвідчених належним чином копій документів, що підтверджують вартість об’єктів декларування, у разі якщо такі об’єкти знаходяться (зареєстровані) за межами України.

Таким чином, фізична особа, яка має у власності активи, що розміщенні за межами території України, та виявила бажання подати декларацію, зобов’язана додати обов’язкові документи одночасно з поданням декларації.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області