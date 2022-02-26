Переглянути, де розміщене найближче укриття, тернополяни можуть на спеціальній Інтерактивній карті місць розташування захисних споруд

Нагадуємо жителям міста, що на сайті Тернопільської міської ради розміщена Інтерактивна карта місць розташування захисних споруд у Тернополі.

Інформація щодо укриттів постійно моніториться та оновлюється.

Після сигналу «повітряна тривога» тернополяни можуть використовувати для захисту підвали житлових будинків, цокольні приміщення, заглиблені гаражі, овочесховища, льохи, склади, протирадіаційні укриття, сховища, що знаходяться у школах (у школах №12 і №13 відсутні підвальні приміщення).

У випадку оголошення евакуації тернополяни також зможуть знайти прихисток у храмах міста. Перелік тут.

Звертаємо увагу, що сховища, які розміщені у міських лікувальних закладах, призначені лише для медперсоналу і хворих, які перебувають у медзакладі.

Бомбосховища, які знаходяться у дитячих садочках, призначені виключно для евакуації дітей під час відвідування закладу дошкільної освіти.

Важливо заздалегідь з’ясувати розташування найближчого укриття!

Нагадаємо, у випадку, коли ви ви почули звуки сирен, переривчасті гудки або звуки гучномовця, що тривають упродовж кількох хвилин:

увімкніть телебачення або радіо: інформація передається через офіційні канали упродовж 5 хвилин після сигналу; зосередьтесь, уважно прослухайте повідомлення, виконуйте інструкції; залишайте засоби зв’язку увімкненими – через них може надходити нова інформації та інструкції.

Головне – діяти без паніки та дотримуватися отриманих вказівок.

У випадку евакуації – відключіть електрику, газ, воду, погасіть в печі (каміні) вогонь, візьміть «тривожну валізу», перевірте документи та гроші, зачиніть вхідні двері та прямуйте до сховища або збірного пункту евакуації.

Джерело ТМР https://ternopilcity.gov.ua/news/58063.html