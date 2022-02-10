Поповнення бюджетів територіальних громад власниками нерухомості

Упродовж січня 2022 року суб’єкти господарювання та жителі Тернопільщини сплатили 21 мільйон гривень податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Про це проінформував начальник головного управління ДПС в області Михайло Яцина.

Посадовець констатував, що сплата перевищила очікування на 1,7 мільйона гривень або 8,8 відсотка. Порівняно ж з аналогічним торішнім періодом надходження зросли на 6,6 мільйона гривень або на 46 відсотків.

«Майже 97 відсотків податку на нерухомість сплатили юридичні особи. Вони перерахували до місцевих бюджетів 21,1 мільйона гривень, що на 6,7 мільйона більше, ніж торік у січні, та на 1,8 мільйона більше, ніж очікувалося. Фізичні особи сплатили цього року 751,4 тисячі грн податку», — конкретизував очільник податкової служби краю.

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки — один із майнових платежів, який наповнює місцеві бюджети. Сплачують його фізичні та юридичні особи, які є власниками житлової та нежитлової нерухомості. Ставки податку встановлюються рішеннями органів місцевого самоврядування.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області