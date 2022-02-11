Про зміни акцизного податку — у листі від ДПС

Державна податкова служба України надала детальні роз’яснення щодо належного декларування податкових зобов’язань з акцизного податку. Про це проінформували в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Так, Законом України від 30 листопада 2021 року за номером 1914-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень» до Податкового кодексу України (ПКУ) внесено зміни, зокрема, в частині адміністрування акцизного податку, а саме:

— з першого січня 2022 року набрали чинності норми щодо:

встановлення, що зіпсовані, знищені товари або товари, наявність чи місцезнаходження яких не підтверджено суб’єктом господарювання, у тому числі товари, нестача яких виявлена за результатами інвентаризації, проведеної суб’єктом господарювання роздрібної торгівлі, вважаються проданими безпосередньо громадянам та іншим кінцевим споживачам для їх особистого некомерційного використання і відповідно підлягають оподаткуванню акцизним податком з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів у розмірі п’ять відсотків. Дія цієї норми розповсюджується на платників акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, визначених підпунктом 212.1.11 пункту 212.1 статті 212 ПКУ, а також розповсюджуватиметься на платників, визначених підпунктом 212.1.17 пункту 212.1 статті 212 ПКУ, з дня набрання чинності змін до Бюджетного кодексу України, згідно з сьомим абзацом пункту 1 розділу II «Прикінцеві положення» Закону за номером 1914;

удосконалення механізму припинення накопичення залишків тютюнових виробів оподаткованих за нижчими (попередніми) ставками акцизного податку, шляхом впровадження оподаткування протягом трьох звітних місяців поспіль, що передують місяцю, в якому підвищуються ставки акцизного податку на тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну, з обсягів реалізації на внутрішньому ринку та/або ввезення на митну територію України імпортерами, що перевищує 115 відсотків середньомісячного обсягу реалізації на внутрішньому ринку такої продукції або її ввезення таким підприємством –виробником та/або імпортером за попередні дев’ять місяців, що передують трьом звітним місяцям поспіль, що передують місяцю, в якому підвищуються ставки акцизного податку на тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну, акцизним податком із застосуванням коефіцієнта 1,5;

запровадження тимчасово на 2022 рік касового методу визначення податкових зобов’язань для виробників електричної енергії, на яких покладені спеціальні обов’язки для забезпечення загальносуспільних інтересів, відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії»;

— з першого березня 2022 року:

ставки акцизного податку на алкогольні напої збільшуватимуться на 5 відсотків з урахуванням індексу споживчих цін за 2020 рік;

зміниться ставка акцизного податку на пиво з 2,78 гривні за 1 літр на 59,82 гривні за 1 літр 100-відсоткового спирту (з урахуванням індексу споживчих цін за 2020 рік — 5 відсотків);

— з дня набрання чинності змін до Бюджетного кодексу України в частині запровадження механізму зарахування акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів — тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, до місцевих бюджетів:

переноситиметься на виробників та імпортерів тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, нарахування та сплата акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі тютюнових виробів, який сьогодні сплачується суб’єктами роздрібної торгівлі.

Базовий податковий період для сплати акцизного податку відповідає календарному місяцю.

І відповідні платники (визначені підпунктом 212.1.15 ПКУ, а також ті, що мають чинні (у тому числі призупинені) ліцензії на право здійснення діяльності з ліцензованою підакцизною продукцією) зобов’язані подавати податкові декларації з акцизного податку: незалежно від того, чи провадили вони господарську діяльність у звітному періоді.

Більш детально про декларування податкових зобов’язань платниками акцизного податку, зокрема, при реалізації підакцизних товарів вроздріб та щодо пива та інші питання йдеться у листі ДПС України від другого лютого 2022 року за номером 209/99-00-21-03-03-07.за посиланням https://tax.gov.ua/zakonodavstvo/podatkove-zakonodavstvo/listi-dps/77174.html

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області