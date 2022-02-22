Упродовж січня цього року платники Тернопільської області спрямували до бюджетів усіх рівнів майже 380,4 мільйона гривень податку на доходи фізичних осіб. Про це повідомив начальник головного управління ДПС в області Михайло Яцина.

«Порівняно з аналогічним торішнім періодом надходження платежу зросли на 60,4 мільйона гривень», — зазначив посадовець. З усієї суми сплаченого податку — конкретизував очільник податкового відомства — державний бюджет отримав 101 мільйон гривень. Місцеві скарбниці поповнилися на 279,4 мільйона гривень податку на доходи фізичних осіб.

Податківець також додав, що найбільше податку отримав Тернопільський район — 191,4 мільйона гривень. Надходження з податку на доходи фізичних осіб Чортківського та Кременецького районів склали відповідно 59,6 мільйона та 28,5 мільйона гривень.

Варто мати на увазі, що податок на доходи фізичних осіб є одним із бюджетоформуючих дохідної частини місцевих скарбниць. При цьому, основну частину в надходженнях цього платежу займає оподаткування заробітної плати та інших доходів громадян. Тому протидія нелегальній зайнятості — одне з пріоритетних завдань податкової служби.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області