Скільки єдиного податку отримали територіальні громади у січні

Майже 105,1 мільйона гривень єдиного податку сплатили у січні цього року до місцевих бюджетів Тернопільщини суб’єкти господарювання, які перебувають на спрощеній системі оподаткування. Про це повідомив начальник головного управління ДПС в області Михайло Яцина.

Очільник податкового відомства зазанчив, що приріст платежу до аналогічного торішнього періоду склав 30 відсотків або 24,1 мільйона гривень, а до очікуваних — 21 відсоток, що на 18,2 мільйона гривень більше.

Більш ніж половину надходжень єдиного податку сплатили приватні підприємці. У січні цього року вони перерахували до бюджетів територіальних громад краю 64,4 мільйона гривень, що на 18,4 мільйона більше, ніж торік у січні. Додатково ж місцеві скарбниці отримали від них 12,8 мільйона гривень, сплата до очікуваних показників зросла майже на чверть.

Юридичні особи поповнили бюджети, сплативши 11 мільйонів гривень єдиного податку. Від них приріст надходжень до очікуваних склав 3,7 мільйона гривень або 51 відсоток. Стільки ж — плюс до січня 2021 року.

Від суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність у сільськогосподарській галузі, застосовуючи четверту групу спрощеної системи оподаткування, до бюджетів надійшло 29,7 мільйона гривень єдиного податку — на два мільйони гривень більше, ніж торік та на 1,7 мільйона до очікуваних.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області