Сплата податку на прибуток підприємств юридичними особами

У січні цього року платники податків — юридичні особи Тернопільщини сплатили до Зведеного бюджету України 7,3 мільйона гривень податку на прибуток підприємств. Про це повідомили в головному управлінні ДПС в області.

Це перевищило очікувані сподівання більш ніж на 119 відсотків. Отож додатково до скарбниці надійшло чотири мільйони гривень. Порівняно з січнем 2021 року надходження з податку на прибуток підприємств збільшилися на 3,5 мільйона гривень.

При цьому до державного бюджету перераховано 6,5 мільйона гривень, а до бюджетів територіальних громад — 800 тисяч гривень. Фактично скарбниці додатково отримали відповідно 3,5 мільйона гривень та 500 тисяч гривень. Адже реальна сплата перевищила очікувану на 118 відсотків та 129 відсотків.

Із початку 2022 року до загального фонду зведеного бюджету платники також спрямували 30,7 тисячі гривень частини чистого прибутку (доходу) господарських організацій.

Порядок обчислення та сплати податку на прибуток підприємств визначено статтею 137 Податкового кодексу України. Платіж нараховується платником самостійно. Базова ставка податку на прибуток підприємств становить 18 відсотків.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області