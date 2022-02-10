Відчуження майна у податковій заставі — лише за згодою податківців

Відповідно до пункту 92.1 статті 92 Податкового кодексу України (ПКУ) платник податків зберігає право користування майном, що перебуває у податковій заставі, якщо інше не передбачено законом. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Платник податків може відчужувати майно, що перебуває у податковій заставі, тільки за згодою контрольного органу, а також, якщо контрольний орган упродовж десяти днів з моменту отримання від платника податків відповідного звернення не надав йому відповіді щодо надання (ненадання) згоди.

Якщо в податковій заставі перебуває лише готова продукція, товари та товарні запаси, платник податків може відчужувати таке майно без згоди контрольного органу за кошти за цінами, що не є меншими за звичайні, та за умови, що кошти від такого відчуження будуть направлені в повному обсязі в рахунок виплати заробітної плати, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та/або погашення податкового боргу.

При відчуженні або оренди, або надання у лізинг майна, яке перебуває у податковій заставі, платник податків за згодою контрольного органу зобов’язаний замінити його іншим майном такої самої або більшої вартості. Зменшення вартості заміненого майна допускається тільки за згодою контрольного органу за умови часткового погашення податкового боргу (пункт 92.2. статті 92 ПКУ).

При здійсненні операцій з майном, яке перебуває у податковій заставі, без попередньої згоди контрольного органу платник податків несе відповідальність відповідно до закону (пункт 92.3 статті 92 ПКУ).

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області