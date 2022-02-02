Випадки подання уточнюючої добровільної декларації

Відповідно до пункту 15 підрозділу 9 прим.4 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України (ПКУ) одноразова (спеціальна) добровільна декларація підлягає перевірці у спеціальному порядку. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Уточнююча декларація подається декларантом:

у разі виявлення контрольним органом, за результатами камеральної перевірки арифметичних та логічних помилок у відповідній декларації, що не призвели до недоплати суми збору з одноразового (спеціального) добровільного декларування;

у разі виявлення контрольним органом, за результатами камеральної перевірки відповідної декларації арифметичної помилки, що призвела до недоплати суми збору з одноразового (спеціального) добровільного декларування;

у разі виявлення контрольним органом, за результатами камеральної перевірки відповідної декларації арифметичної помилки, що призвела до переплати суми збору з одноразового (спеціального) добровільного декларування;

після подання декларації з урахуванням положень першого абзацу пункту 9 підрозділу 9 прим.4 розділу XX ПКУ та протягом періоду одноразового (спеціального) добровільного декларування декларант може одноразово скористатися правом додаткового розміщення коштів у національній та/або іноземній валюті у готівковій формі та/або банківських металах на спеціальному рахунку.

При цьому, згідно з першим абзацом пункту 9 підрозділу 9 прим.4 розділу XX ПКУ для цілей одноразового (спеціального) добровільного декларування декларант має розмістити кошти в національній та іноземній валютах у готівковій формі та/або банківських металах на поточних рахунках із спеціальним режимом використання в банках України до подання декларації;

після завершення періоду проведення одноразового (спеціального) добровільного декларування платник податків має право подати уточнюючий розрахунок до раніше поданої декларації виключно у випадках, передбачених підрозділом 9 прим.4 розділу XX ПКУ;

При цьому, в даному випадку уточнююча декларація подається декларантом за умови подання ним звітної (нової звітної) декларації до строку закінчення зазначеного декларування та отримання за результатами проведеної камеральної перевірки повідомлення.

Уточнююча декларація подається протягом двадцяти календарних днів із дня отримання такого повідомлення.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області