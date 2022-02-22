Задекларувати активи за пільговою ставкою необхідно до першого березня

Першого березня 2022 року завершується період одноразового (спеціального) добровільного декларування іноземних активів за пільговою ставкою сім відсотків. Про це повідомили в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Надалі, до завершення кампанії, валютні цінності, розміщені в іноземних банках, можна буде легалізувати, сплативши дев’ять відсотків від суми активу.

Податківці також нагадали, що відповідно до змін до Податкового кодексу України, з першого вересня 2021 року розпочалася кампанія одноразового добровільного декларування активів фізичних осіб. Триватиме вона протягом року — до першого вересня 2022 року.

Упродовж цього часу громадяни України мають право подати одноразову добровільну декларацію із зазначенням активів, що їм належать, і з яких не були сплачені податки і збори до першого січня 2021 року. При цьому, у добровільній декларації не потрібно буде вказувати інформацію про джерела походження задекларованих активів. Подати вказану декларацію можуть безпосередньо громадяни (подання уповноваженими особами не допускається) через електронний кабінет платника.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області