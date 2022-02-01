Запити до податківців для отримання публічної інформації

Торік податківці краю отримали 73 інформаційних запити від осіб, які забажали скористатися своїми правами, відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації». Переважна кількість запитувачів — це громадяни.

Від них надійшло 62 запити. Ще одинадцять заяв надіслали представники юридичних осіб.

Більшість запитів надіслали засобами електронного зв’язку — 42 заяви. Поштою надійшло 24 запити, а сім подані наручно.

Запитувачі у своїх заявах насамперед цікавилися інформацією щодо внесків до фондів, доходами та сплаченими сумами податків суб‘єктів господарювання. Їх турбували також питання сплати екологічного податку, акцизного податків, порядку розрахунку податку на майно, списання податкового боргу, необхідності подання дозвільних документів щодо розрахунку плати за землю, а також розміром податкових надходжень до міського бюджету.

Після розгляду запитів фахівці податкової служби краю задовольнили 30 запитів, на які надали вичерпні відповіді. Відмовили в отриманні інформації 25 запитувачам, ще сімнадцяти надали роз’яснення та перенаправили за належністю. Один лист залишили без розгляду на прохання самого адресата.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області