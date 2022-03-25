Будьмо єдині, турбуймося про ближніх!

Упродовж трьох тижнів березня роботодавці та бізнес Тернопільської області сплатили 250,2 мільйона гривень єдиного внеску. Про це проінформували в головному управлінні ДПС в області.

На початок цього місяця на обліку в податковій службі краю перебували 98597 платників єдиного внеску — на 5000 осіб більше, ніж торік. Із них 71900 — фізичні особи, 26697 — юридичні.

Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування — консолідований страховий внесок, збір якого здійснюється до системи загальнообов’язкового державного соціального страхування в обов’язковому порядку та на регулярній основі задля забезпечення захисту у випадках, передбачених законодавством, прав застрахованих осіб на отримання страхових виплат (послуг) за діючими видами загальнообов’язкового державного соціального страхування (соціальні гарантії на випадок безробіття, нещасних випадків чи професійних захворювань, пенсійне забезпечення та інші виплати).

У період воєнних дій зросла кількість громадян, які потребують соціальних виплат, а пенсіонери — своєчасних пенсій, тому своєчасна і в повному обсязі сплата внеску особами, які зобов’язані його сплачувати, покращить їхнє фінансове становище.

Будьмо єдині та турбуймося про своїх ближніх.

Завжди буде Україна, бо Україна – це ми!

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області