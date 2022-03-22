Для обдарованих — Європейський юнацький олімпійський фестиваль

Минулої неділі, 20 березня, у фінському Вуокатті стартував XV зимовий Європейський юнацький олімпійський фестиваль. Попри надскладну ситуацію, в якій перебуває наша держава, збірна України теж є учасницею цих престижних континентальних стартів.

Це стало можливим завдяки постійному діалогу щодо розв’язання усіх організаційних питань президента Національного олімпійського комітету України Сергія Бубки з Олімпійськими Комітетами Європи на чолі зі Спіросом Капралосом, вагомій логістичній підтримці з боку міжнародних партнерів — Олімпійських комітетів Польщі, Естонії, Австрії, Фінляндії, Італії, а також скоординованій спільній позиції з Міністерством молоді та спорту України.

На ЄЮОФ у Фінляндії Україну представляють 26 спортсменів, які продемонструють свою майстерність у сімох видах спорту — біатлоні, лижних гонках, гірськолижному спорті, лижному двоєборстві, стрибках на лижах із трампліна, шорт-треку та фігурному катанні.

Спільну церемонію проводів для молодих талановитих атлетів з української і польської збірних організував Олімпійський комітет Польщі. Ці урочистості, без сумніву, стали черговим прикладом олімпійської солідарності, який разом з однойменним фондом, заснованим президентом Міжнародного олімпійського комітету Томасом Бахом, є доказом того, що спорт об’єднує і відстоює принципи миру, взаємоповаги та підтримки.

Національний олімпійський комітет України звернувся до олімпійських комітетів Польщі й Естонії, які відгукнулися та надали організаційну і логістичну підтримку українській юнацькій олімпійській команді. «Ми повністю солідарні з українським народом та зі спортсменами України. І тут в Олімпійському центрі у Варшаві з відкритим серцем запевняємо, що ви завжди можете розраховувати на нас», — наголосив президент Олімпійського комітету Польщі Анджей Красницький.

XV Європейський юнацький олімпійський фестиваль Вуокатті-2022 проходить із 20 по 25 березня 2022 року. Серед 26 українських атлетів, які представляють нашу державу у сімох видах спорту, четверо спортсменів із Тернопільщини: біатлоніст Віталій Мандзин, лижні двоєборці Максим Прокопюк і Руслан Шуманський та стрибунка на лижах із трампліна Тетяна Пилипчук.

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