Доходи неприбуткових організацій можна направити для підтримки армії

Згідно з пунктом 63 підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу України (ПКУ) на період дії правового режиму воєнного чи надзвичайного стану не вважається порушенням вимог пункту 133.4 статті 133 ПКУ передача майна, надання послуг неприбутковою організацією, використання доходів (прибутків) неприбуткової організації для фінансування видатків, не пов’язаних з реалізацією мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами. Про це проінформували в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Проте є умови, що такі послуги, майно добровільно перераховані (надані, передані) Збройним силам України, Національній гвардії України, Службі безпеки України, Службі зовнішньої розвідки України, Державній прикордонній службі України, Міністерству внутрішніх справ України, Управлінню державної охорони України, Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України, добровольчим формуванням територіальних громад, іншим утвореним відповідно до законів України військовим формуванням, їх з’єднанням, військовим частинам, підрозділам, установам або організаціям, що утримуються за рахунок коштів державного бюджету, для потреб забезпечення оборони держави, а також на користь центрального органу виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, сил цивільного захисту та/або закладам охорони здоров’я державної та/або комунальної власності, та/або структурним підрозділам із питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, та/або грошові кошти перераховані на спеціальні рахунки, відкриті Національним банком України для збору коштів.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області