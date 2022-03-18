Не політики, а бл*ді

Радник керівника офісу Президента України і мер Дніпра висловилися про дурну сентенцію канцлера Німеччини Олафа Шольца. Той спробував стати на захист… «бідних» росіян.

І це навіть попри те, що дані двох опитувань групи незалежних російських соціологів, отриманих Радіо Свобода, свідчать: 71 відсоток росіян підтримує війну з Україною. У зв’язку із цим радник керівника офісу Президента України Михайло Подоляк і мер Дніпра Борис Філатов відреагували на неоднозначні висловлювання канцлера Німеччини Олафа Шольца про те, що на нашу країну напав путін, а не росіяни.

Причому, якщо Подоляк у своєму пості був більш стриманим і лаконічним, то Філатов із висловлюваннями не церемонився: «Гримаси історії. Німецький канцлер пожалів «бідних» росіян, яких не можна ображати, оскільки це не їхня війна, а просто їхній керівник винен. Німецький канцлер. Забув. Про вирок у Нюрнберзі. Ізраїльський уряд, порушуючи підписані угоди, не пускає через кордон українських біженців. Бреше, викручується, вигадує тисячі причин про те, чому це неможливо. Забув. Як нещасні євреї, рятуючись від нацистів, шукали притулок по всьому світу. Намагаючись отримати візи навіть у Кюрасао. Це не політики. Це — бл*ді. І між ними немає жодної різниці. Незалежно від їхньої національності. Вибачте, але накипіло. Просто звик називати речі своїми іменами», — заявив мер Дніпра.

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