Горять моральні цитаделі

МОЛОДІ ЖІНКИ В ПРЕГАРНИХ ВИШИВАНКАХ. І САМІ ГАРНІ, УСМІХНЕНІ. ІНАКШИМИ Й БУТИ НЕ МОЖУТЬ, АДЖЕ ВОНИ СПІВАЮТЬ У, БЕЗ ПЕРЕБІЛЬШЕННЯ, ВСЕСВІТНЬО ВІДОМОМУ ХОРІ ІМЕНІ Г. ВЕРЬОВКИ. ЦЕЙ КОЛЕКТИВ, ЗНОВУ Ж ТАКИ БЕЗ ПЕРЕБІЛЬШЕННЯ, Є ВІЗИТІВКОЮ УКРАЇНИ. ЧИ ОДНІЄЮ З ВІЗИТІВОК. Але того разу жіноча частина хору, власне, й не співала. А тільки підспівувала коміку з «95 кварталу» Кошовому. Він був солістом, він виводив «Горіла хата, палала» — перекручений з відомо ї пісні «шедевр», звісно, у тій студії і народився. Хор імен і Верьовки і «95 квартал» узагалі не поєднуються. Дуже вже різні жанри в них. А тут ще й пісня… Правоохоронні органи розглядають пожежу в будинку екс-голови Національного банку України як підпал. Це — головна версія. То, може, з часом почнуть наш і коміки оспівувати всі резонансні злочини? «Він виміряв, він вистрелив, в саме серце її вдарив» — пісня про замовне вбивство; «Чому розплетена коса, а на очах блищить сльоза?» — про згвалтування; «Я грошей дам, вина тя дам і все, що лиш забажаєш» — про хабарництво… Виконує хор імені Г. Верьовки, соліст — артист комічного жанру. Що змусило уславлений колектив з багаторічними традиціями пристати на ту пропозицію? Пояснення прозвучало одразу, і воно дуже просте. Держава тільки частково фінансує хор, решту колектив заробляє сам. А «кварталівці» запропонували 30 тисяч гривень. Як було відмовитися… Милі жіночки, хористочки! Ви, бачу на фотографії, такі… гм… Не спадало вам на думку заробляти ще в інший спосіб? Отримували б навіть більше. Дуже сподіваюся, що не спадало, що ніяких таких «бізнес-планів» ви навіть не обмірковували. «Вибачте, Валеріє Олексіївно, мені соромно за Національний заслужений академічний український народний хор України імені Григорія Верьовки », — написав у своєму Facebook міністр культури, молоді та спорту України Володимир Бородянський. Інцидент вичерпаний? Можна б вважати, що так, але є ще один момент. З того середовища, з приколістів без гальм вийшов наш президент. І, хвалилися в «95 кварталі», Володимир Зеленський ще й тепер вичитує та править їхні тексти. Виходить, той номер отримав найвище «благословення ». Горять, палають наш і моральні цитаделі. І не така вже й велика спокуса потрібна, аби вони дотла згоріли, — вистачить 30 тисяч гривень. М. ЛУКАШКЕВИЧ.