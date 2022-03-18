Нульова ставка акцизного податку для підакцизних товарів

Законом України від 15 березня 2022 року за номером 2120- IХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дії норм на період дії воєнного стану» внесені зміни до Податкового кодексу України. Зокрема, доповнено пункт 40 підрозділу 5 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ.

Тимчасово, на період до припинення або скасування воєнного стану на території України, встановлено нульову ставку акцизного податку на такі підакцизні товари за кодами згідно з УКТ ЗЕД:

бензини моторні: бензини моторні з вмістом свинцю 0,013 г/л або менше: із вмістом не менш як 5 мас. відсотка біоетанолу або не менш як 5 мас. відсотка етил-третбутилового ефіру або їх суміші;

інші бензини;

інші нафтопродукти;

важкі дистиляти (газойль);

скраплений газ (пропан або суміш пропану з бутаном) та інші гази;

бутан, ізобутан.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області