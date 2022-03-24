Переміщення транспортом під час воєнного стану пального або спирту

Головне управління ДПС у Тернопільській області звертає увагу суб’єктів господарювання, що здійснюють переміщення пального чи спирту етилового. Відповідно до підпункту 69.4 пункту 69 підрозділу 10 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України (ПКУ) у період до припинення або скасування воєнного стану на території України у разі неможливості зареєструвати акцизну накладну в Єдиному реєстрі акцизних накладних дозволяється переміщення пального або спирту етилового транспортними засобами за наявності товарно-транспортної накладної.

Така товарно-транспортна накладна повинна містити всю інформацію, що необхідна у відповідній акцизній накладній, яка повинна бути зареєстрована в Єдиному реєстрі акцизних накладних, протягом строків, визначених у пункті 69 підрозділу 10 розділу XX «Перехідні положення» ПКУ.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області