За вісім днів березня жителі Тернопільщини сплатили з офіційних доходів понад 103,5 мільйона гривень податку на доходи фізичних осіб. Загалом же за січень-лютий 2022 року надходження перевищили 807,1 мільйона гривень.

Приріст до аналогічного торішнього періоду склав 21 відсоток або 139,7 мільйона гривень. При цьому державний бюджет отримав 171,3 мільйона гривень, а скарбниці територіальних громад — 635,8 мільйона.

Варто зазначити, що податок на доходи фізичних осіб є важливим джерелом наповнення як місцевих, так і державного бюджету. Значна його частина справляється із заробітних плат працівників. Тож роботодавці, які в час війни створюють робочі місця, офіційно працевлаштовують своїх працівників, підвищуючи рівень заробітної плати, роблять важливий вклад в економіку нашої країни, забезпечують їй фінансову підтримку. Завдяки цьому здійснюється й підтримка Збройних сил України.

Тож разом — до перемоги!

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області