Сертифікати автоматично перевипустять ще на рік

Сертифікати користувачів КНЕДП ІДД ДПС, термін яких завершується, буде автоматично перевипущено ще на один рік. Про це проінформували в Державній податковій службі України.

Кваліфікованим надавачем електронних довірчих послуг Інформаційно-довідковим департаментом ДПС, відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 17 березня 2022 року за номером 300 «Деякі питання забезпечення безперебійного функціонування системи надання електронних довірчих послуг», буде здійснено автоматичне формування нових сертифікатів відкритих ключів користувачів за один день до закінчення строку чинності старих сертифікатів терміном дії на один рік. При цьому особистий ключ користувача не змінюється.

Податківці такорж звернули увагу, що користувачі, яким не потрібно автоматичне формування нових сертифікатів, можуть скасувати діючі сертифікати одним із способів, наведених за посиланням: https://acskidd.gov.ua/blokuvannya.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області