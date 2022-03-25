Сплата єдиного внеску у період воєнного стану

Інформація головного управління ДПС у Тернопільській області. Відповідно до частини першої статті 4 Закону України від 8 липня 2010 року за номером 2464-VІ «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» із змінами та доповненнями платниками єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (єдиний внесок) є:

фізичні особи-підприємці, в тому числі ті, які обрали спрощену систему оподаткування (пункт 4 частини першої статті 4 згаданого Закону);

фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність, а саме наукову, літературну, артистичну, художню, освітню або викладацьку, а також медичну, юридичну практику, в тому числі адвокатську, нотаріальну діяльність, або особи, які провадять релігійну (місіонерську) діяльність, іншу подібну діяльність та отримують дохід від цієї діяльності (пункт 5);

члени фермерського господарства, якщо вони не належать до осіб, які підлягають страхуванню на інших підставах (пункт 5 прим.1 частини першої статті 4 Закону).

Згідно з першим абзацом пункту 2 частини першої статті 7 Закону для платників, зазначених у пунктах 4 (окрім фізичних осіб-підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування), 5 та 5 прим.1 частини першої статті 4 Закону, — на суму доходу (прибутку), отриманого від їх діяльності, що підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску за місяць, у якому отримано дохід (прибуток).

Якщо таким платником не отримано дохід (прибуток) у звітному періоді або окремому місяці звітного періоду, він має право самостійно визначити базу нарахування, але не більше максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, встановленої цим Законом. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску (другий абзац пункту 2 частини першої статті 7 Закону).

Законом України від 15 березня 2022 року за номером 2120-IХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дії норм на період дії воєнного стану» внесені зміни до розділу VIII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону за номером 2464.

Так, згідно з першим абзацом пункту 9 прим.19 розділу VIII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону за номером 2464 тимчасово, з 1 березня 2022 року до припинення або скасування воєнного стану в Україні та протягом дванадцяти місяців після припинення або скасування воєнного стану, особи, зазначені у пунктах 4, 5 та 5 прим.1 частини першої статті 4 Закону за номером 2464, мають право не нараховувати, не обчислювати та не сплачувати єдиний внесок за себе. При цьому положення другого абзацу пункту 2 частини першої статті 7 Закону за номером 2464 щодо таких періодів для таких осіб не застосовується.

При цьому такими особами розрахунок єдиного внеску у складі податкової декларації не заповнюється за період, в якому відповідно до першого абзацу пункту 9 прим.19 розділу VIII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону за номером 2464 єдиний внесок не нараховувався, не обчислювався та не сплачувався (другий абзац пункту 9 прим.19 розділу VIII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону за номером 2464).

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області