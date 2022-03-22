Споживачі можуть повідомити про порушення у сфері роздрібної торгівлі

Інформація головного управління ДПС у Тернопільській області. Покупці мають можливість звернутися до ДПС у разі:

відмови суб’єктами господарювання щодо можливості розрахунків за придбані товари (послуги) платіжною карткою;

незастосування РРО/ПРРО при здійсненні розрахунків за продаж підакцизної продукції;

продажу алкогольних напоїв, у разі заборони такого продажу місцевою адміністрацією, під час дії воєнного стану тощо;

інші порушення.

При інформуванні про факти порушень необхідно:

представитись: вказати прізвище та ім’я особи, яка телефонує;

повідомити зворотні дані для зв’язку (інформування): поштову адресу та контактний телефон;

надати чітку інформацію про порушника: повну адресу об’єкта (населений пункт, назву вулиці та номер будинку (споруди), назву зупинки тощо), назву об’єкта (супермаркет, магазин, кіоск тощо), назву суб’єкта за можливості;

чітко вказати, яке порушення виявлено.

Отримана інформація буде обов’язково взята до уваги та використана при організації контрольно-перевірочної роботи для усунення суб’єктами господарювання порушень.

Номери телефонів, за якими можна повідомити про виявлені порушення: 0-800-501-007 (безкоштовно зі стаціонарних телефонів); ГУ ДПС у Тернопільській області — 0977205473; ДПС України — 0680189152.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області