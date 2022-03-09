Зміна даних в обліковій картці платника податків

Головне управління ДПС у Тернопільській області інформує, що в електронному вигляді облікова картка фізичної особи — платника податків за формою №1ДР та заява про внесення змін до Державного реєстру за формою №5ДР подаються через меню «ЕК для громадян»/«Облікова картка фізичної особи — платника податків. Форма 1ДР/Заява про внесення змін до Державного реєстру фізичних осіб — платників податків (ДРФО). Форма 5ДР» приватної частини електронного кабінету за адресою: http://cabinet.tax.gov.ua, а також через офіційний вебпортал ДПС, при цьому платник податків самостійно обирає Центр обслуговування платників, де бажає отримати документ, що засвідчує реєстрацію у ДРФО, в електронному вигляді.

Для приєднання до заяв за формою №1ДР та формою №5ДР сканованих копій документів, що посвідчують особу та інших документів, які підтверджують зміни облікових даних, платнику необхідно використати закладку «Додатки» та обрати «Документ довільної форми» (формат файлу pdf/jpg із обмеженням розміру не більше 5МБ).

Контрольний орган видає реєстраційний номер облікової картки платника податків протягом трьох робочих днів.

Для отримання реєстраційного номера облікової картки платника податків необхідно особисто звернутися до податкового органу, який був самостійно обраний під час заповнення заяв за формою №1ДР або формою №5ДР та пред’явити паспорт з відміткою про місце реєстрації та, у разі необхідності, документ (довідку) про реєстрацію місця проживання/перебування.

З рекомендаціями щодо подання заяв за формами №1ДР та №5ДР через електронний кабінет фізичні особи можуть ознайомитися на офіційному вебпорталі ДПС у рубриці: «Головна/Фізичним особам/Подання відомостей для реєстрації фізичної особи/внесення змін до Державного реєстру фізичних осіб — платників податків через Електронний кабінет».

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області