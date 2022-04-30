Арештували активи російського олігарха

Завдяки взаємодії Державної податкової служби України з офісом генерального прокурора майже на півмільярда гривень арештовано активи компаній російського олігарха. Про це проінформували в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні за фактом легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, вчиненого службовими особами приватної банківської установи, бенефіціарними власниками якої є російський олігарх та інші бізнесмени рф, офісом генерального прокурора накладено арешт на активи кіпрських компаній на загальну суму понад 469 мільйонів гривень.

За даними слідства російський олігарх та група російських бізнесменів, використовуючи підконтрольні кіпрські компанії та належну їм банківську установу, яка за обсягом активів входить до десятки найбільших фінансових установ у країні та включена до системно важливих банків України, напередодні та упродовж збройної агресії російської федерації проти України організували вчинення фіктивних правочинів та фінансових операцій, спрямованих на легалізацію (відмивання) активів цих компаній на загальну суму 1,1 мільярда гривень та їх подальше виведення з банківської системи в Україні.

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Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області