Державні облігації, до яких застосовується ставка збору з одноразового добровільного декларування у розмірі 2,5 відсотка

Відповідно до першого абзацу підпункту 8.3 пункту 8 підрозділу 9 прим.4 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України (ПКУ) сума збору з одноразового (спеціального) добровільного декларування щодо задекларованих об’єктів визначається шляхом застосування до бази для нарахування збору, визначеної згідно з пунктом 7 підрозділу 9 прим.4 розділу XX «Перехідні положення» ПКУ, ставки 2,5 відсотка щодо номінальної вартості державних облігацій України з терміном обігу більше ніж 365 днів без права дострокового погашення, придбаних декларантом у період з першого вересня 2021 року до 31 серпня 2022 року до подання одноразової (спеціальної) добровільної декларації. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Як альтернативу платник податків може обрати ставку три відсотки із сплатою податкового зобов’язання трьома рівними частинами щорічно (другий абзац підпункту 8.3 пункту 8 підрозділу 9 прим.4 розділу XX «Перехідні положення» ПКУ).

Відповідно до пункту 1 статті 16 Закону України від 23 лютого 2006 року за номером 3480-IV «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» (у редакції Закону України від 19 червня 2020 року за номером 738-IX) державні облігації України можуть бути:

1) довгостроковими — із строком обігу понад п’ять років;

2) середньостроковими — із строком обігу від одного до п’яти років;

3) короткостроковими — із строком обігу до одного року.

Пунктом 2 згаданого Закону передбачено, що державні облігації України поділяються на облігації внутрішньої державної позики України та облігації зовнішніх державних позик України.

Таким чином, при придбанні декларантом середньострокових та/або довгострокових державних облігацій України без права дострокового погашення, у період із першого вересня 2021 року до 31 серпня 2022 року до подання декларації, застосовується ставка збору у розмірі 2,5 відсотка.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області