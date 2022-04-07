Учора, 6 квітня, цивілізований світ відзначив Міжнародний день спорту на благо миру та розвитку. Згідно з рішенням Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних Націй його проголосили 23 серпня 2013 року.

Як зазначила з цієї нагоди голова місцевого осередку Національного олімпійського комітету України в Тернопільській області, чемпіонка Олімпійських ігор Олена Білосюк, з початком повномасштабної війни проти України багато спортсменів, тренерів взяли до рук зброю та стали на захист держави. На сьогодні вже є втрати як серед тренерів, так і серед юних та дорослих спортсменів.

У цей же час чимало спортсменів продовжують тренуватися та виступати на змаганнях. Українські атлети завойовують нагороди різного ґатунку на чемпіонатах світу та Європи з легкої атлетики, вільної боротьби, боксу, кульової стрільби тощо. Тим самим вони демонструють, що сильні та незламні.

Тому і закликала спортсменів, тренерів, функціонерів з різних видів спорту приєднатися до кампанії #WhiteCard на знак миру й спокою в Україні та у всьому світі.

Єднаймося для миру! Все буде Україна!

На фото: до акції приєдналася стипендіатка місцевого осередку НОК України в Тернопільській області Іванна ПОПАДЮК.

Фото із соціальних мереж