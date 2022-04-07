Упродовж першого кварталу цього року жителі та роботодавці Тернопільщини перерахували на соціальні гарантії понад 1,2 мільярда гривень. «При цьому приріст платежу до торішніх січня-березня склав 144,4 мільйона гривень або 13 відсотків», — проінформував начальник головного управління ДПС в області Михайло Яцина.

Він розповів, що у березні платники нашого краю спрямували до бюджету 418,9 мільйона гривень єдиного внеску. Це перевищило надходження березня 2021 року на 25,9 мільйона або на сім відсотків.

Таку позитивну динаміку забезпечують представники бізнесу, які навіть у час воєнних дій дбають про своїх працівників, забезпечуючи їх робочими місцями та надаючи соціальні гарантії.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області