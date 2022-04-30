Платникам 5-відсоткового акцизного податку з роздрібного продажу

Відповідно до Закону України від 21 квітня 2022 року за номером 2218-IX «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2022 рік», який підписано Президентом України і набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та згідно з пунктом 3 розділу ІІ Прикінцевих положень якого змінено дату введення в дію змін до Бюджетного кодексу України щодо впровадження в дію порядку зарахування до місцевих бюджетів п’яти відсотків акцизного податку з роздрібного продажу тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, який сплачується їх імпортерами й виробниками, перенесено на перше травня 2022 року, замість першого січня 2023 року. Про це проінформували в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

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Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області