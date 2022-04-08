Економіка, Новини, Україна

Податкові наслідки операцій, що не вважаються реалізацією пального на період воєнного стану

08.04.202208.04.2022Автор Богдан Дікальчук
Податкові наслідки операцій, що не вважаються реалізацією пального на період воєнного стану

Операції, що на період дії правового режиму воєнного стану чи надзвичайного стану не вважаються реалізацією пального, визначено підпунктом 14.1.212 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України (ПКУ). Про це проінформували в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

За інформацією, розміщеною на офіційному вебпорталі ДПС України (https://tax.gov.ua/media-tsentr/novini/578373.html), враховуючи зміни до пункту 216.3 статті 216 ПКУ, по зазначених операціях не виникатиме податкове зобов’язання з акцизного податку.

На такі операції у суб’єктів господарювання, які:

а) є платниками акцизного податку — виробниками пального або особами, які реалізують пальне, виникатиме обов’язок:

складати заявку на поповнення (коригування) залишку пального та відповідно акцизну накладну, розрахунок коригування акцизної накладної на такі операції, які віднесено до втраченого пального (код операції для складання в одному примірнику 2 — втрачене, зіпсоване, знищене пальне (пункт 214.7 статті 214 та пункт 216.3 статті 216 ПКУ);

відображати у додатку 1 прим.1 та додатку 10 до декларації акцизного податку такі операції;

б) отримують пальне виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки і є платниками акцизного податку з реалізації пального — виникатиме обов’язок складати акцизну накладну на такі операції, які віднесено до втраченого пального (код операції для складання в одному примірнику 2 — втрачене, зіпсоване, знищене пальне (пункт 214.7 статті 214 ПКУ та пункт 216.3 статті 216 ПКУ)).

При цьому не виникає обов’язок додаткового отримання ліцензії на право оптової та/або роздрібної торгівлі для здійснення таких операцій;

в) отримують пальне виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки і не є розпорядниками акцизних складів — платниками акцизного податку з реалізації пального — не виникатимуть обов’язки:

отримувати ліцензію на право здійснення оптової або роздрібної торгівлі пальним;

реєструватися платниками акцизного податку та реєструвати акцизні склади;

враховувати обсяги пального, безоплатно переданого на зазначені потреби, при обрахунку обсягів, які суб’єкти господарювання мають право отримати протягом року на зберігання з метою використання виключно для потреб власного споживання (1000 куб. м та платник єдиного податку четвертої групи – 10000 куб. м).

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області