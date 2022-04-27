Суттєва частина надходжень до місцевих бюджетів

Суттєву частину у надходженнях місцевих податків і зборів Тернопільщини складає плата за землю. Про це проінформували в головному управлінні ДПС в області.

Скажімо, впродовж першого кварталу 2022 року власники та орендарі земельних ділянок сплатили до місцевих бюджетів краю понад 87,4 мільйона гривень плати за землю. Приріст до очікуваних надходжень склав 2,6 мільйона або три відсотки.

Зокрема, 77,7 мільйона гривень земельної плати спрямували для територіальних об’єднань Тернопільщини юридичні особи. Фізичні ж особи сплатили з початку цього року 9,7 мільйона гривень земельного платежу.

Податківці також нагадали, що платниками земельного податку є власники земельних ділянок та землекористувачі, а об’єктами оподаткування — земельні ділянки, що перебувають у власності або користуванні. Власники землі та землекористувачі сплачують плату за землю з дня виникнення права власності або права користування земельною ділянкою.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області