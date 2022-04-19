Тернопільські громади отримали 26,6 мільйона гривень «акцизу»

Із початку 2022 року суб’єкти господарювання Тернопільщини перерахували до державного бюджету майже 5,5 мільйона гривень акцизного податку. На території нашої області, до речі, провадять діяльність тринадцять підприємств — виробників підакцизної продукції.

Упродовж першого кварталу місцеві бюджети отримали 26,6 мільйона гривень акцизного податку з роздрібного продажу підакцизних товарів. Найбільше надійшло акцизу від продажу алкоголю — 12,6 мільйона гривень. Ще 9,4 мільйона — від реалізації тютюнових виробів. Та 4,6 мільйона гривень — від продажу пива.

Податківці також нагадали, що відповідно до норм Бюджетного кодексу акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів зараховується до міських, селищних, сільських бюджетів та бюджетів об’єднаних територіальних громад.

Ставка цього податку визначена в розмірі п’ять відсотків із кожної одиниці проданої алкогольної продукції чи тютюнового виробу. Звітним податковим періодом для платників акцизного податку є календарний місяць. Сплачується платіж упродовж десяти календарних днів, що настають за останнім днем граничного строку подання декларації.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області