Торгівля медичними і фармацевтичними товарами платниками єдиного податку другої-четвертої груп на селі

Інформація головного управління ДПС у Тернопільській області. Податківці звернули увагу на те, що не застосовують реєстратори розрахункових операцій (РРО) та/або програмні РРО (ПРРО), а застосовують розрахункові книжки та книги обліку розрахункових операцій при здійсненні діяльності на території села, за умови, якщо граничний розмір річного обсягу розрахункових операцій не перевищує на один структурний (відокремлений) підрозділ (пункт продажу товарів) за самостійним вибором платника:

250 тисяч гривень — при здійсненні роздрібної торгівлі медичними і фармацевтичними товарами та надання медичних і ветеринарних послуг;

167 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на перше січня податкового (звітного) року, — при здійсненні роздрібної торгівлі товарами (крім підакцизних товарів).

При перевищенні граничного розміру річного обсягу розрахункових операцій такі особи зобов’язані в місячний термін із дати перевищення зареєструвати та проводити розрахунки із застосовуванням РРО та/або ПРРО.

При цьому, такі суб’єкти господарювання за умови реалізації лікарських засобів та виробів медичного призначення, зобов’язані вести облік товарних запасів з відображенням інформації про їх надходження та вибуття.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області