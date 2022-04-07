У єдності наша сила

Більше 50 тонн медикаментів і приблизно стільки ж продуктів, а ще маскувальні сітки та військове спорядження зібрали й відправили волонтери благодійного фонду «Допомога учасникам АТО Тернопілля» у найгарячіші точки нашої країни.

З першого дня російського вторгнення і до сьогодні люди доброї волі невтомно працюють, аби наблизити нашу перемогу. Волонтери кажуть: війна триває, тож українські захисники й надалі потребують підтримки.

«Наш волонтерський штаб «Перемога» працює чітко і злагоджено: отримуємо вантаж, потім на складах його сортують за певними критеріями, а тоді вантажимо для відправки у пункт призначення, — розповідає волонтерка Уляна Фіалка. — Зі всіх районів Тернопільщини, а також від української діаспори з-за кордону постійно надходить допомога. Було створено декілька логістичних центрів. В Українському домі «Перемога» — серці нашого штабу — збираємо список волонтерів та людей, які готові патрулювати місто, доставляти допомогу на передові позиції. Тут також розміщений склад медикаментів. На вулиці Князя Острозького, 1 збираємо продукти харчування, одяг, засоби гігієни, а на вулиці Миру, 10, для зручності мешканців масиву «Дружба», маємо універсальний склад, де приймаємо усе необхідне — від їжі до військового спорядження».

Щодня у штабі близько 30 волонтерів з медичною освітою, серед яких і внутрішньо переміщені особи, сортують ліки та медичне обладнання. Від початку війни завдяки допомозі небайдужих людей вдалося відправити у військові госпіталі та безпосередньо бійцям на передову майже пів сотні тонн медикаментів.

«Фармацевти, лікарі розсортовують допомогу за групами препаратів, бо наше ключове завдання — зібрати запити з різних точок і цілеспрямовано відправити те, що необхідно. Тобто щоб допомога йшла не за кількістю, а за якістю і була корисною. Бо те, що потрібно бійцям на передовій, не завжди потрібно госпіталю, — пояснює лікар-анестезіолог Денис Кошарський. — Найбільше допомагаємо госпіталям, які приймають поранених військових. Мова про медзаклади на Київщині, Миколаївщині, Сумщині, Чернігівщині, Харківщині, Житомирщині. Відправляємо також медикаменти на фронт, передусім, на східний напрямок — у Волноваху, Попасну, Авдіївку, Лисичанськ, Сєверодонецьк та інші гарячі точки. Допомагаємо і добровольчому медичному батальйону «Госпітальєри», який у столиці займається медичною евакуацією постраждалих із Київської, Сумської та Чернігівської областей».

Найбільше допомоги, кажуть волонтери, відправили у перший тиждень війни — майже 17 тонн ліків та медичного обладнання. І зазначають, що нині зібрати необхідне стало важче, тому звертаються до всіх небайдужих про допомогу.

«На початку війни знайти потрібні медикаменти було легше: люди «горіли», активно долучалися. Нині ейфорія минула. Зрозуміло, що і українці, і діаспора, і бізнес виснажені морально, матеріально, адже були залучені великі ресурси, а вони не безмежні, — каже волонтерка Тетяна Сендецька і додає: — Війна, на жаль, не закінчилася, і нам потрібно й надалі відправляти медикаменти у гарячі точки. Тож просимо людей, які мають родичів за кордоном чи контакти компаній, що можуть допомогти коштами, придбанням ліків, відгукнутися. Нам важливо продовжувати свою роботу: закуповувати, отримувати і надсилати медикаменти. І ми просимо, щоб люди активно долучалися, хто чим може: коштами, контактами, ліками».

Окрім потреби у медикаментах, волонтерському штабу необхідні військове спорядження і пальне.

«Продуктів наразі маємо достатньо, — розповідає волонтерка Любов Кузів і показує, як працює логістичний центр на вулиці Князя Острозького. — Люди із різних районів Тернопільщини активно і постійно допомагають: із Зарваниці привозять яблука, солодощі випікають господині із сіл Деренівки, Довгого, Долини, Мшанця, Слобідки, Клювинців, із Кременця, Хоросткова, Пронятина привозять тушонки і консервації, печуть хліб. Жителі навколишніх сіл також активно долучаються. Тому харчами для військових ми забезпечені. Наразі є потреба у військовій формі, взутті, тепловізорах й іншому тактичному спорядженні, а також необхідне пальне для авто, щоб доставляти допомогу на передову».

Потрібно мінімум 15 тисяч гривень, щоб заправити транспорт і довезти на східний фронт усе зібране, бідкаються волонтери.

«Наші водії — безстрашні, справжні герої. Вони їздять у найгарячіші точки, під обстрілами доставляють допомогу захисникам і медикам, ризикуючи життям. Але наші ресурси не безмежні, тому звертаємося до тих, хто може допомогти пальним чи коштами, — каже Уляна Фіалка. — Завдання нашої області, яка сьогодні перебуває в тилу, допомагати нашим хлопцям на передовій усім необхідним, показати їм нашу підтримку. В єдності наша сила. Пам’ятаймо: кожен з нас власною працею крок за кроком наближує перемогу».

Довідка. За потреби волонтери можуть приїхати за продуктами чи спорядженням до всіх, хто може допомогти. Для детальнішої інформації звертайтеся за номером телефону: (097)407-27-45 (Уляна).

Світлана ШЕВЧУК.