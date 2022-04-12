Відшкодування вартості пального для потреб ЗСУ ПДФО не оподатковується

Головне управління ДПС у Тернопільській області інформує про те, що Законом України від 3 березня 2022 року за номером №2118-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо особливостей оподаткування та подання звітності у період дії воєнного стану» внесені зміни до Податкового кодексу України (ПКУ). Зокрема, підрозділ 10 розділу XX «Перехідні положення» ПКУ доповнено новим пунктом 69.

Згідно з підпунктом 69.7 пункту 69 підрозділу 10 розділу XX «Перехідні положення» ПКУ сума відшкодування вартості пального, витраченого при наданні послуг з перевезення для забезпечення потреб Збройних сил України та підрозділів територіальної оборони, не включається до складу оподатковуваного доходу фізичних осіб, які надають такі послуги.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області